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23.11.2020 - 22:05 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den hakeme uzatma tepkisi!

Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den hakeme uzatma tepkisi!
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Süper Lig'de Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u mücadele ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte..."

"25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor"

"Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek."

"5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi."

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden hakeme uzatma tepkisi

"Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor."

"Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var. Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun."

"Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar."

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