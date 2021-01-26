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26.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli tedbir için çıkarılmış

Galatasaray'da sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Feghouli’nin tedbir amaçlı oyundan alındığı ortaya çıktı.

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Yeni Malatya maçında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Feghouli’nin tedbir amaçlı oyundan alındığı ortaya çıktı. Daha önce de aynı sorunu yaşayan Cezayirli futbolcunun pozisyon esnasında bir gerilme hissetti ve bu nedenle kenara alındığı belirtildi.
Feghouli’nin son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Ancak Malatya’da tedbir amacıyla kenara alınmasının yaşanması muhtemel daha büyük bir sakatlığı engellediği öğrenildi.

Son dakika - Galatasarayda Feghouli tedbir için çıkarılmış

Son dakika - Galatasarayda Feghouli tedbir için çıkarılmış

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