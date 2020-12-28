Son dakika - Galatasaray'da Feghouli’nin durumu netleşmedi

Trabzon maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli’nin durumu MR’ı sonunda belli olacak. Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Feghouli, 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Sakatlıktan kurtulmaya çalışan Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörleri eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam ederken, Ryan Babel, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel olarak çalıştı. Etebo ise dünü tedaviyle geçirdi.