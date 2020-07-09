Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!

Galatasaray'da Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rumen golcünün Liv Hospital'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.