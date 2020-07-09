Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!
09.07.2020 - 19:28 | | AA

Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!

Galatasaray Florin Andone'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

ABONE OL

Galatasaray'da Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ameliyat edildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rumen golcünün Liv Hospital'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirdiği bildirildi. 

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Galatasarayda Florin Andone ameliyat oldu

Son dakika... Galatasarayda Florin Andone ameliyat oldu

    Adama Traore'yi idmanda kimse yıkamadı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!
      Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!
    2. Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret
      Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret
    3. Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!
    4. Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? BJK K.PAŞA Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
      Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? BJK K.PAŞA Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    5. Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)
      Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Takim Kurulu; Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezalarını onadı

    Takim Kurulu; Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezalarını onadı

    Son dakika - TFF, oyuncu uygunluğu ve yabancı kuralının detaylarını açıkladı!

    Son dakika - TFF, oyuncu uygunluğu ve yabancı kuralının detaylarını açıkladı!

    Son dakika | Giresunspor ile Hakan Kutlu'nun yolları ayrıldı!

    Son dakika | Giresunspor ile Hakan Kutlu'nun yolları ayrıldı!

    Galatasaray'dan Sekidika açıklaması!

    Galatasaray'dan Sekidika açıklaması!

    Sıradaki Haber