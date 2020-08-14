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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14.08.2020 - 12:57 |

Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Galatasaray, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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