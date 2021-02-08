Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku!

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü