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08.02.2021 - 17:58 |

Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Son Dakika | Galatasaray'da koronavirüs şoku!
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İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü

 

Son Dakika | Galatasarayda koronavirüs şoku

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