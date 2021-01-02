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02.01.2021 - 21:35 |

Son dakika - Galatasaray'da Levent Şahin'den Ersun Yanal'a gönderme!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 Galatasaray yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. "Rakip takım görüldüğü kadarıyla buraya 1 puan almaya gelmiş, kazanmaya niyetleri yoktu" diyen Şahin, sakatlanan Falcao ile ilgili konuştu.

Son dakika - Galatasaray'da Levent Şahin'den Ersun Yanal'a gönderme!
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 Galatasaray yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik. Çok üzgünüz."

"Emre'nin atılmasıyla 10 kişi kaldık ve yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynarken bazı oyunculara ekstra yük bindi. 3-6-1 şeklinde devam eden oyunda gereken fırsatları yakalayamadık. Yine de bir bahane değil bunlar, kazanabilmeliydik."

Falcao aynı yerden sakatlandığını söyledi. Oyunu çözebileceğini düşünmüştük.

"Rakip takım görüldüğü kadarıyla buraya 1 puan almaya gelmiş, kazanmaya niyetleri yoktu."

Son dakika - Galatasarayda Levent Şahinden Ersun Yanala gönderme

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