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22.11.2020 - 20:05 | | AA

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo idmanda yer aldı!

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun kontrollü bir şekilde idmanda yer aldı.

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo idmanda yer aldı!
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Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun kontrollü bir şekilde idmanda yer aldığı, Radamel Falcao'nun ise tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Isınma hareketleriyle başlayan ve pas oyunlarıyla sürdüğü belirtilen idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. 

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi. 

Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Son dakika - Galatasarayda Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo idmanda yer aldı

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