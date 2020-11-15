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15.11.2020 - 01:25 |

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama sakatlandı

Galatasaraylı yıldız Christian Luyindama, milli takım kampında sakatlandı

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama sakatlandı
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Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama, milli takım kampında sakatlandı. Kongo Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Luyindama, sakat olduğu için takımının önceki günkü antrenmanına katılamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu nedenle Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosuna da alınmadı. Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Son dakika - Galatasarayda Luyindama sakatlandı

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