Son dakika - Galatasaray'da Luyindama sakatlandı

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama, milli takım kampında sakatlandı. Kongo Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Luyindama, sakat olduğu için takımının önceki günkü antrenmanına katılamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu nedenle Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosuna da alınmadı. Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.