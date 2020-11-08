Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Marcao ve Saracchi, Fatih Terim'in isteğini kabul etti!
08.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Marcao ve Saracchi, Fatih Terim'in isteğini kabul etti!

Sivas maçı için oyuncularından risk almalarını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü amacına ulaştı. Marcao ve Saracchi, bugünkü karşılaşmanın kafilesine dahil edildi. Oyuncular, “Takımın bize ihtiyacı var” diyerek oynamayı kabul etti

Son dakika - Galatasaray'da Marcao ve Saracchi, Fatih Terim'in isteğini kabul etti!
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim amacına ulaştı, sakatlıkları devam eden iki oyuncusundan istediği “risk alma” talebi yerini buldu. Hafta boyunca sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılamayan Marcao ve Saracchi ile önceki gün bir toplantı yapan Terim, Sivas’ta kendilerini yalnız bırakmamalarını istemişti. Her iki futbolcu da dün Florya’daki son antrenmanda bazı testlerden geçti ve riske girmeye hazır olduklarını sağlık heyetine ve teknik ekibe iletti.

Her iki futbolcu da, “Takımın bize ihtiyacı var. Evet risk alınacaksa şimdi alınmalı. Görevden asla kaçacak değiliz” dedi. Milli araya girilmesi nedeniyle bu riske sıcak bakan Teknik Direktör Fatih Terim, Sivas kafilesine iki futbolcuyu da dahil etti. Olası bir sakatlık tekrarlanma bile milli ara ve fikstürün uygunluğu tecrübeli teknik adamı böyle bir karar almaya itti.

Terim, Marcao’yu kesin olarak 11’de sahaya sürme kararı alırken, Saracchi ile ilgili kararını bugün verecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Babel’i bu maçta en uçta oynatacak, Diagne ise kulübede olacak.

Son dakika - Galatasarayda Marcao ve Saracchi, Fatih Terimin isteğini kabul etti



Kılınç sol öne
Galatasaray’de sezon başında tartışmaların odağındaki isimler olan Feghouli ve Belhanda bugün ilk on birde forma giyecek. Fatih Terim, sakatlığı geçen Belhanda ile üç haftadır ilk 11’den uzak kalan Feghouli’yi zorlu deplasmanda sahaya sürecek.

Terim, orta alanda Taylan, Etebo ve Belhanda üçlüsünde karar kılarken, Babel’in en uca geçmesiyle Emre Kılınç’ı sol öne çekecek.

İki oyuncu ceza sınırında

Galatasaray’da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçına ceza tehlikesiyle çıkacak. İki oyuncu bugün kart görmeleri durumunda milli aradan sonra oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

Son dakika - Galatasarayda Marcao ve Saracchi, Fatih Terimin isteğini kabul etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Yusuf Yazıcı'yı İspanyollar duyurdu

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri

 

    Trabzonspor'a rüzgar engeli
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. ‘VAR’ mı, yok mu?
      ‘VAR’ mı, yok mu?
    2. İlklerin maratonu bugün koşulacak
      İlklerin maratonu bugün koşulacak
    3. Kartal, Güneş dönemini arıyor!
      Kartal, Güneş dönemini arıyor!
    4. Fenerbahçe'de 4 yıllık barışma!
      Fenerbahçe'de 4 yıllık barışma!
    5. Terim'in isteğini kabul ettiler!
      Terim'in isteğini kabul ettiler!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uğurcan Çakır: ‘Aradan sonrasını bekleyin’

    Uğurcan Çakır: ‘Aradan sonrasını bekleyin’

    Chelsea, Sheffield United'ı 4 golle geçti

    Chelsea, Sheffield United'ı 4 golle geçti

    PSG, Rennes'i farklı geçti!

    PSG, Rennes'i farklı geçti!

    Paris Masters Tenis'te finalin adı Medvedev-Zverev

    Paris Masters Tenis'te finalin adı Medvedev-Zverev

    Sıradaki Haber