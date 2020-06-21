Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık şoku! Başakşehir maçında yok
21.06.2020 - 21:50 |

Son dakika | Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık şoku! Başakşehir maçında yok

Galatasaray'da son dakika haberine göre Gaziantep maçında sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Maçta Ahmet Çalık kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika | Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık şoku! Başakşehir maçında yok
ABONE OL

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan kırmızı kart gören Ahmet Çalık takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da, Başakşehir karşısında Ahmet Çalık, Mariano ve Adem Büyük forma giyemeyecek.

Detaylar birazdan...

Son dakika | Galatasarayda Mariano ve Ahmet Çalık şoku Başakşehir maçında yok

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri

    Tahir Karapınar: "Son vuruşlardaki beceriksizliğimiz gol atmamızı önledi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması!
      Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması!
    2. Son dakika | Galatasaray'da Mariano şoku! Başakşehir maçında yok
      Son dakika | Galatasaray'da Mariano şoku! Başakşehir maçında yok
    3. Hasan Ali Kaldırım: "Sözün bittiği yerdeyiz"
      Hasan Ali Kaldırım: "Sözün bittiği yerdeyiz"
    4. Tahir Karapınar: "Takımın üzerinde ölü toprağı var"
      Tahir Karapınar: "Takımın üzerinde ölü toprağı var"
    5. Galatasaray Gaziantep FK (CANLI)
      Galatasaray Gaziantep FK (CANLI)



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

    Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

    Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınalancak? İşte ilk 11'ler...

    Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınalancak? İşte ilk 11'ler...

    Tarık Günay'dan açıklama!

    Tarık Günay'dan açıklama!

    Son dakika | Trabzonspor'da Jose Sosa kadroda yer aldı!

    Son dakika | Trabzonspor'da Jose Sosa kadroda yer aldı!

    Sıradaki Haber