21.06.2020 - 21:50 |
Son dakika | Galatasaray'da Mariano ve Ahmet Çalık şoku! Başakşehir maçında yok
Galatasaray'da son dakika haberine göre Gaziantep maçında sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Maçta Ahmet Çalık kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan kırmızı kart gören Ahmet Çalık takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray'da, Başakşehir karşısında Ahmet Çalık, Mariano ve Adem Büyük forma giyemeyecek.
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