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28.12.2020 - 19:34 |

Son dakika - Galatasaray'da Mbaye Diagne'den paylaşım! "Karantina bitti"

Galatasaray'da koronavirüs karantinası nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'den "Karantina bitti" paylaşımı geldi.

Son dakika - Galatasaray'da Mbaye Diagne'den paylaşım! "Karantina bitti"
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Galatasaray'da eşinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Mbaye Diagne, karantina sürecinin bittiğini açıkladı.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Senegalli golcü, "Karantina bitti" dedi.

Diagne, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasından 1 gün önce eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Son dakika - Galatasarayda Mbaye Diagneden paylaşım Karantina bitti

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