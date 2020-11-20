Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Muslera'nın geri dönüş tarihi belli oldu!
20.11.2020 - 19:49 |

Son dakika - Galatasaray'da Muslera'nın geri dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon fibula kemiği kırılan Fernando Muslera sahalara geri dönüş için gün sayıyor. Muslera'nın geri dönüş tarihi belli oldu.

ABONE OL

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon fibula kemiği kırılan Uruguaylı eldiven formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Annesinin vefatı ile birlikte çok zor günler geçiren Muslera, Türkiye’ye geri dönüyor. Çalışmalarını aksatmadan ülkesinde devam eden tecrübeli kaleci, 26 Kasım’da İstanbul'da olacak.

Trtspor'un haberine göre; Muslera'ya, yapılacak kontroller sonrasında yeni bir çalışma programı hazırlanacak. 34 yaşındaki kalecinin, yeni uygulanacak programla ikinci yarının ilk maçına hazır olması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen oyuncu listesinde ismi bulunan Muslera'nın dönüşü için engel olmadığı ifade edildi.

Son dakika - Galatasarayda Musleranın geri dönüş tarihi belli oldu

Öte yandan Galatasaray, geride kalan dönemde Muslera’yı aradı. Uruguaylı kalecinin ardından 11 maçta forma giyen Okan Kocuk, kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven bu sezon sadece MKE Ankaragücü maçında kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa’dan transfer edilen Fatih Öztürk de ligin ilk 5 haftasında 4 gol yedi. Tecrübeli kaleci, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kalesinde gol görmedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'da devre arası bombası! Fatih Terim'den eski Fenerbahçeli yıldıza onay...

Son dakika - Galatasarayda Musleranın geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor | Bir sakatlık şoku daha...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
    Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
  2. Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi!
    Trabzonspor'da Erzurumspor mesaisi!
  3. Mucize bebek Ayda'da 'iyiyim' pozu
    Mucize bebek Ayda'da 'iyiyim' pozu
  4. Utku, Başakşehir maçı kadrosunda!
    Utku, Başakşehir maçı kadrosunda!
  5. Şota'nın takımı şampiyon oldu!
    Şota'nın takımı şampiyon oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Son dakika - Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Atakaş Hatayspor seri peşinde

Atakaş Hatayspor seri peşinde

Eczacıbaşı VitrA, Orkid ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Eczacıbaşı VitrA, Orkid ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı

Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet