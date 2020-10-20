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20.10.2020 - 17:20 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Galatasaray'da Omar açıklaması

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Son dakika | Galatasaray'da Omar açıklaması
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alan çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Son dakika | Galatasarayda Omar açıklaması

 

 

 

 

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