Son dakika - Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!

Galatasaraylı futbolcunun durumu ile ilgili bilgi veren göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kaya, “Şu an odasında ve durumu düne göre oldukça iyi. Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor... Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur” dedi.

Galatasaray, 2020’ye yine kötü bir olayla veda etti. Down sendromlu oğlu İbrahim’i eğlendirmek için havai fişek ile yaralanan sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui’nin yüzü yanarken, gözlerine büyük zarar verdi.

İstanbul Ulus’taki Liv Hospital’da tedavi gören Galatasaraylı sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, “Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Şu an odasında ve durumu düne (önceki gün) göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın (bugün) tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kaya, “Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz” dedi.

Futbola dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemenin zor olacağını dile getiren Vedat Kaya, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler ve medikal tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Burası, göz bakımından Türkiye’deki en iyi ekipmana sahip hastane. Bu tür vakalara daha önce de müdahale ettik. Her türlü imkana sahibiz. Butün yaralanmalarda müdahaleler gerekebilir. En iyi şartlarda yapma imkanına sahibiz.”



‘Tıbben gereken yapıldı’

Elabdellaoui’nin görme durumuyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Kaya, “Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemlerin hepsi yapıldı. Bu bile bir gün içinde çok büyük fark yarattı. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz” diye konuştu.

‘Allah canını bağışlamış’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastanede tedavisi süren Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti. Yardımcı antrenör Ümit Davala ve idari ekip çalışanlarıyla Liv Hospital’a gelen Terim, Norveçli futbolcu ile görüştü.

Hastaneden ayrılırken açıklamada bulunan Terim, “Hadise olduktan sonra da buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında Omar bizim için çok kıymetli. Kendisiyle tekrar görüştüm. Duygularımı ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de duygusallaştık. O yüzden dışarı çıktım” diye konuştu.

Zamanın 29 yaşındaki oyuncu lehine işleyeceğini vurgulayan Fatih Terim, “Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Galatasaray oyuncusunu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle bir hadisede de ‘Talihsizliğe bak. Oyuncumuz eksildi’ demez. Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Nasıl bir vicdan bu?’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui’nin patlama sonrasındaki görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasına büyük tepki gösterdi.

Albayrak, “Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum: Sitenin ambulansından bir kişi, Omar’ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar’ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır” dedi.

Futbolcunun bilincinin açık olduğunu dile getiren Albayrak şöyle devam etti:

“2020 nasıl şanssız bir yıl olduysa, Galatasaraylılar son dakikada da böyle şanssız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Ailesine de kulüpten arkadaşlar yardımcı oluyor. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapa cağız. İçimiz yanıyor, içimize bu akşam ateş düştü. “

‘Umut kesilmemeli’

Omar Elabdellaoui’yi İstanbul Ulus’taki Liv Hospital Hastanesi’nde ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, durumun iyiye gittiğini, umut kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Cengiz, “Üzücü bir olay. Bu olay geçtiğimiz yılda kalmış olsun. Bunu biz berbat geçen 2020’ye havale edelim. Omar’ın morali iyi... Darbe almış, çocukları yanında yok, çocukları koruma amaçlı olmuş. Bu tip maddelerin peynir-ekmek gibi satılması beni düşündürüyor. Bu konuda devletimiz gerekli önlemleri alacaktır. Ben sağlık diliyorum. Ben herkese, tüm kulüplere, aklı başında herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü der ki, ‘Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır.’ Türk kamuoyunun bu futbolcumuza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.

Gözün insanoğlunun en önemli organlarından biri olduğuna dikkat çeken başkan Cengiz, “Omar’ın iyiye doğru gidişi var. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor. Umut kesilmemeli. En kötü anda bile umut etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf için suç duyurusu

Galatasaray Kulübü, Omar’ın yaşanan olay sonrası ambulanstaki görüntüsünün sosyal medyaya yansıtanlar hakkında hukuki işlem başlattı. Sarı-kırmızılılar, Omar’ın kaldığı site, ambulans firması ve paylaşımı yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada fotoğrafı paylaşan çalışanın işine son verildi.

