Son dakika: Galatasaray'da Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yollar resmen ayrıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni başantrenör Ekrem Memnun

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ekrem Memnun oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.