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29.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı! Muhtemel 11'ler...

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kafile Gaziantep’e gidip kampa girerken, Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı, transferi için West Bromwich ile anlaşılan Diagne kafilede yer almadı.

Son dakika - Galatasaray'da Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı! Muhtemel 11'ler...
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Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapılırken, idmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Yeni transfer Halil İbrahim Dervişoğlu da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
İdman sonunda sarı-kırmızılı kafile Gaziantep’e gidip kampa girerken, Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı, transferi için West Bromwich ile anlaşılan Diagne kafilede yer almadı.

Son dakika - Galatasarayda Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı Muhtemel 11ler...

Gaziantep’te bir pozitif
Gaziantep Futbol Kulübü’nde bugün oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinde bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlatılmıştır” denildi.

İki isim sınırda
Sarı-kırmızılı takımda Gaziantep FK deplasmanında oynanacak zorlu maç öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cim-Bom’da Belhanda ile Luyindama bugünkü karşılaşada forma giymeleri ve kart görmeleri halinde Süper Lig’in 23. haftasında yapılacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Albayrak kaldı
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer çalışmaları nedeniyle Gaziantep’e gitmedi. Sarı-kırmızılı yönetici transferdeki yoğun mesai nedeniyle İstanbul’da kalırken dün kafileye dahil olmadı. Albayrak’ın işlerini bitirmesi durumunda bugün Gaziantep’e gideceği öğrenildi.

Son dakika - Galatasarayda Onyekuru ve Dervişoğlu kadroya alındı Muhtemel 11ler...

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