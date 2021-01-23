Son dakika - Galatasaray'da Onyekuru'nun sözleşmesinde sürpriz madde!

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Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu’nun kiralanması konusundaki görüşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirirken, özellikle Onyekuru konusunda sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Gelişi konusunda iki kez rötar yapan Nijeryalı futbolcu için ilk gün evraklar, dün de koronavirüs testinin bulunmaması neden olarak gösterildi. Ancak Cim-Bom’un Monaco ile sıkı bir pazarlık içerisine girdiği, sezon sonuna kadar kiralanan oyuncu için 6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin sözleşmeye konduğu ileri sürüldü. Bunun ardından Onyekuru konusunda tüm sorunlar halledilmiş oldu. Aslan, bu futbolcu konusunda Monaco ile resmi görüşmelere başladığını kamuoyuna açıkladı.







Ve Halil, İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Halil Dervişoğlu dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Championship ekiplerinden Brentford’tan kiralanan 21 yaşındaki forvet 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray’ın çok istemesine karşın İngiliz ekibinin sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmadığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların KAP’a bildirdikleri Halil Dervişoğlu için İngiliz kulübünün yetkililerinin, “Bizim önceliğimiz Halil’in oynaması. Ondaki potansiyeli görmesek bu yatırımları yapmazdık” diyerek satışa yanaşmadıkları dile getirildi.

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