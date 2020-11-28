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28.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da 'Rize' korkusu! "Bu sefer kim sakatlanacak?”

Galatasaray’ın iki sezondur Rize deplasmanında Muslera, Emre Akbaba ve Andone gibi isimleri sakatlığa kurban vermesi sarı-kırmızılıları rahatsız etti. Teknik heyet, oyuncuların bu korkularını azaltmak için çalışma yaptı

Son dakika - Galatasaray'da 'Rize' korkusu! "Bu sefer kim sakatlanacak?”
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Galatasaray’da Rize maçı öncesi ‘sakatlık alarmı’ verildi. İki sezondur Emre Akbaba, Muslera ve Andone gibi isimlerin ağır sakatlıklar yaşadığı Rize’de yeni bir sakatlık yaşamasından çekiniliyor.

Florya’da futbolcuların sürekli olarak kendi aralarında bunu konuşmaları ise endişe yarattı. Teknik kadro ve sağlık ekibi, “Acaba bu sefer kim sakatlanacak?” diye kendi aralarında sohbet etmeleri nedeniyle Fatih Terim ve ekibi bu korkuyu üzerlerinden atmak için çalışmalar başlattı.

Oyunculardan bu konuyu düşünmemelerini ve kendilerini sahaya vermelerini isteyen teknik kadro ve sağlık ekibi, “Yine başımıza gelir diye düşünmeyin. Kötü bir tesadüf oldu, Rize’de ağır sakatlıklar yaşandı. Bunları unutmanız ve sadece önünüzdeki 90 dakikaya odaklamanız lazım. Bu durumu kafanızdan silemezseniz tedirgin olur, istediğiniz gibi oynayamazsınız” diyerek futbolcuların üzerindeki gerginliği ve stresi atmaya çalıştıkları belirtildi.

Rize maçının önemini anlatan Terim, kendilerini zor maçların beklediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, Kayseri maçındaki kayıp iki puanın telafisi için kazanmak zorunda olduklarını altını çizdi.

Son dakika - Galatasarayda Rize korkusu Bu sefer kim sakatlanacak”

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