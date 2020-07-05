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05.07.2020 - 22:27 |

Son dakika | Galatasaray'da Saracchi ve Feghouli şoku! Kırmızı çıktı...

Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart gördü. Saracchi ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Son dakika | Galatasaray'da Saracchi ve Feghouli şoku! Kırmızı çıktı...
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Galatasaray'da iki şok birden yaşanıyor.

18. dakikada Saracchi, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Saracchi, hafta için oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Feghouli, Da Costa'ya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü. Feghouli 32. dakikada VAR incelemesi sonrasında oyundan atıldı.

Son dakika | Galatasarayda Saracchi ve Feghouli şoku Kırmızı çıktı...

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