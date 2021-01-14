Son Dakika | Galatasaray'da senet krizi patladı! Taylan Antalyalı transferinde...

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın geçen sezon başında bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Taylan Antalyalı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray’dan imza parası adı altında aldığı 4 milyon lirayı 2 gün sonra Erzurumspor’a verdiği ortaya çıktı.

İşte Atilla Türker'in çok konuşulan yazısı:

Elimde gün yüzüne çıkmamış bir belge var. Ne mi bu belge? Galatasaraylı Taylan Antalyalı’nın BB Erzurumspor’a 4 Milyon Lira ödeyeceğine dair bir belge... Bir protokol... Ve ayrıca bir senet.

Durum şu: Taylan Antalyalı, Galatasaray’dan imza parası adı altında aldığı 4 milyon lirayı, kuruşu kuruşuna BB Erzurumspor’a aktardı.

Bu işin püf noktası ise şu: Galatasaray bu 4 milyon lirayı doğrudan BB Erzurumspor’a vermiş olsaydı, BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında 3,5 yıl önce imzalanan protokol gereği, yüzde 40 oranındaki miktar, yani 1 milyon 600 bin Türk Lirası, BB Erzurumspor tarafından Gençlerbirliği’ne zorunlu olarak verilecekti. Peki, bu çerçevede, Gençlerbirliği’ne ne verildi? Hava...

BELGELER DOĞRULTUSUNDA...



Mevzunun başına dönelim. Adım adım gidelim. Tüm gerçekleri tüm belgelerle ortaya koyalım. Fikir jimnastiği yapalım.

KAPI GİBİ PROTOKOL VAR



Taylan Antalyalı, 4 sezon önce Gençlerbirliği forması giyiyordu.

BB Erzurumspor talip oldu. Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor el sıkıştı. Taylan Antalyalı’nın Gençlerbirliği ile devam etmekte olan sözleşmesi feshedildi. BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre, Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor’dan başka bir kulübe transfer olduğu takdirde, gelecek bonservis bedelinin yüzde 40’ı Gençlerbirliği’ne aktarılacaktı.

(İki kulüp arasında imzalanan bu protokolü bu yazının en altında görebilirsiniz)

ERZURUMSPOR 3 MİLYON EURO TRANSFER BEDELİ İSTİYORDU



Taylan Antalyalı, 2 sezon önce çok iyi bir performans gösterdi. Talipleri oldu.

BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, 21 Haziran 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısında “Taylan Antalyalı için 3 milyon Euro transfer bedeli belirledik. Bir çok kulüp kendisini yakından takip ediyor. Hem büyük kulüpler, hem de Anadolu takımları Taylan’ı ısrarla istiyor. Biz futbolcunun kariyerini düşüneceğiz ama kulübümüzün menfaatlerini de ön planda tutacağız” dedi.

TAYLAN ADINA DA GARANTİ VERİLDİ



Yine Aynı Hüseyin Üneş, yine aynı basın toplantısında “Taylan Antalyalı bizimle konuştu ve ‘Ben Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’yım. Eğer bugün beni Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler transfer listesine aldıysa, bu Erzurumspor sayesinde oldu. Eğer ben gideceksem Erzurumspor’a para kazandırmadan gitmeyeceğim’ dedi” şeklinde konuştu.

TAYLAN’IN VEFA BORCU!



Taylan Antalyalı da “BB Erzurumspor’a vefa borcum var. Kulübüme para kazandırmadan hiçbir yere gitmem” dedi.

4 MİLYON LİRA İMZA PARASI...



Sonrasında... Taylan Antalyalı’ya Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüp talip oldu. BB Erzurumspor, Galatasaray ve Taylan Antalyalı el sıkıştı. Galatasaray, Taylan Antalyalı’ya 4 Milyon Lira “imza parası” verdiğini duyurdu. Nitekim bu 4 milyon liralık imza parası da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

BONSERVİS ÜCRETİ YOKMUŞ!



Peki, Taylan Antalyalı için bonservis ücreti nerede?.. Yani, fesih bedeli yok mu?.. Yok... Görünmüyor.

SÖZ UÇTU!



Hani, nerede o verilen sözler? Hani, nerede o telafuz edilen 3 milyon Euro’luk fesih bedeli?

HÜSEYİN ÜNEŞ VE ACI GERÇEKLER!



BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, bu transferin ardından yaptığı açıklamada “Taylan Antalyalı gitmeyi çok istiyordu. 450 bin liralık alacağından vazgeçince, biz de Galatasaray’a transferine izin verdik” dedi. Yani... Hüseyin Üneş, Galatasaray’dan bonservis bedeli alınmadığını çok açık bir şekilde beyan etti. Galatasaray Kulübü de Taylan için Erzurumspor’a bonservis bedeli ödenmediğini bildirdi. Olay bu...

TAYLAN’IN GEÇEN SEZONKİ ÜCRETİ 2 MİLYON LİRA



Şu da var. Galatasaray ile Taylan Antalya arasında imzalanan ve KAP’a bildirilen 4 yıllık sözleşmeye göre... Taylan Antalyalı’ya...

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 Lira...

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 Lira...

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 Lira...

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 Lira...

Ödenmesi taahhüt edildi.

KAP’a bildirilen imza parası ise tam 4.000.000 Lira... Yani, Taylan Antalyalı’ya verildiği bildirilen imza parası, geçen sezon aldığı yıllık ücretin tam 2 katı... Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Bu 4 milyon lira da zaten BB Erzurumspor’a gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KASASINA TEK KURUŞ GİRMEDİ



Tekrarda yarar var. Galatasaray’ın Taylan Antalyalı’ya imza parası adı altında verdiği 4 Milyon Türk Lirası, Taylan’ın cebine girmeden BB Erzurumspor’a gitti. Yine yani... Galatasaray bu 4 Milyon Lirayı doğrudan BB Erzurumspor’a verseydi eğer, Gençlerbirliği ile BB arasında imzalanan protokol gereği, yüzde 40 oranındaki miktar, yani 1 Milyon 600 Bin Lira, Gençlerbirliği’nin olacaktı. Erzurumspor’un kasasına net, kemiksiz, çıplak, 4 Milyon Türk Lirası girerken... Gençlerbirliği’nin kasasına 1 kuruş girmedi.

GALATASARAY BU İŞİN NERESİNDE?



Fikir jimnastiği yapalım. Galatasaray bu işin neresinde? Galatasaray Kulübü bilmiyor muydu, imza parası adı altında Taylan Antalyalı’ya verdiği 4 milyon liranın, aslında BB Erzurumspor’a gittiğini! Peki, BB Erzurumspor bu durumu nasıl izah edecek? Hakka, hukuka, emeğe ve de zekaya saygı bu mudur acaba! Taylan Antalyalı’nın içi rahat mı? Bir zamanlar top koşturduğu Gençlerbirliği’ne yanlış yapmış olmadı mı? Ve acaba, Gençlerbirliği şimdi hukuki anlamda nasıl bir hamle yapacak?

TAYLAN ANTALYALI NE DÜŞÜNÜYOR?



Yazıyı daha fazla uzatmak istemiyorum ama şu bilgileri de vereyim. Sevgili Taylan Antalyalı, bu protokolü ve senedi tam imzalarken, “Yarınlarda bu olay duyulursa başım çok ağrır. İçim hiç rahat değil. Birileri beni alet ediyor” dedi. Hatta çok değerli bazı kişilerin kulaklarını çınlattı. Aynen böyle...

DURUM NET...



Peki... Ben bu son derece önemli bilgileri nereden biliyorum? Nasıl böyle net ifadeler kullanabiliyorum? Söyleyeyim. Nihayetinde bana bu belgeleri birileri gönderdi. Olayın tam göbeğinde bulunan birileri...

BELGELER VE TANIKLAR VAR



Ortada tanıklar var. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim? Hepsi var. Detaylar da var. Erzurum kanadında kimlerin rol oynadığı, İzmir’de kimlerin bulunduğu, İstanbul’da kimlerin direktif verdiği, başka hangi sözlerin verildiği... Hepsi var. Fotoğraflarla var. Belgelerle var.

KOLLAR SIVANACAK



Ben bu yazıyı kaleme almadan bir gün önce, Gençlerbirliği kanadında bu süreci yürütmüş olan çok önemli isimlerle görüştüm. Durumu net anlayabilmek için “Ortada 4 milyon liralık bir protokol ve senet olduğunu biliyor musunuz” diye sordum. Bilen çıkmadı... Hatta, “Zannetmiyoruz. O kadar da değil” dediler. “Ortada böyle bir protokol ve senet varsa eğer, hukuki anlamda hemen girişimde bulunmak gerekir” şeklinde konuştular.

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI



Gençlerbirliği’nin mevcut yönetiminin de bu protokolden ve senetten haberi yok. Zaten, bu yazının girişinde de belirttiğim gibi, gün yüzüne çıkmamış bir protokol ve bir senet bu... Halen sadece 3-4 kişide var. Ama artık herkes duyacak.