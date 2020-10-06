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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!
06.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!

Galatasaray transferde son ana kadar Seri ve Onyekuru transferi için uğraş verdi.

Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!
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Galatasaray son ana kadar Seri ve Onyekuru transferi için çabaladı. Ancak sarı-kırmızılılar iki futbolcu konusunda da arzuladıklarını gerçekleştiremedi.
Cim-Bom transferin son gününe kadar her iki futbolcu için yeniden nabız yokladı. Oyuncular gelmek istemesine karşın kulüpleri ikna edilemedi. Böylece Galatasaray, elinde limit olmasına rağmen transferi gerçekleştiremedi. 925 bin euro limiti bulunan sarı-kırmızılılarda yönetimin sunduğu diğer isimleri ise Teknik Direktör Fatih Terim veto etti.

Son dakika | Galatasarayda Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı

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