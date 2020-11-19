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19.11.2020 - 08:32 | | FANATİK

Son dakika | Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi

Sarı kırmızılı ekipte son dakika Falcao gelişmesi yaşanıyor. ABD kulübü Inter Miami'nin Kolombiyalı golcüye olan ilgisi bitmek bilmiyor.

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Yaz döneminde taraftarların formalarına ismini yazdırdığı Kolombiyalı golcüye, Miami'den bir kez daha teklif geldiği belirtiliyor. Yönetim, 34 yaşındaki santrforu elden çıkarmaya gayet sıcak bakıyor. Miami'nin kendilerine resmi teklif getirmesi halinde, devre arasında Falcao'nun gidişi için kolaylık sağlanacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Falcao'nun maliyetinden kurtulmak ve bu bölgeye yeni takviye yapmanın hesapları içinde.

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Son dakika | Galatasarayda son dakika Falcao gelişmesi

 

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