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02.10.2020 - 21:30 | | Fotomaç

Son dakika | Galatasaray'da Stanislav Ivanov sesleri!

Transferde son dakik... Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Levski Sofyalı Stanislav Ivanov, sarı-kırmızılı ekibi sosyal medyadan takip etti.

Son dakika | Galatasaray'da Stanislav Ivanov sesleri!
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UEFA Avrupa Ligi'nde alınan şok Rangers mağlubiyetiyle turnuvaya veda eden Galatasaray'da transfer girişimleri hız kazandı.

Bulgaristan basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, Stanislav Ivanov ile anlaşmaya vardı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ

Öte yandan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabını takip ederek transferin sinyalini verdi.

Son dakika | Galatasarayda Stanislav Ivanov sesleri

700 BİN EURO BONSERVİS

Levski Sofya'nın Stanislav Ivanov transferi için 700 bin euro ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Levski Sofya formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Ivanov, 8 gol 7 asist kaydetti.

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