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04.12.2020 - 17:53 | | Fanatik

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı ailesine 4 milyonluk ev aldı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, kazandığı parayla ailesine bir ev aldı.

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı ailesine 4 milyonluk ev aldı!
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı hayırlı evlat çıktı. 25 yaşındaki futbolcu Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldı. Galatasaray'a transfer olduğunda ailesini de yanına alan Taylan Antalyali, satın aldığı ev için 4 milyon TL ödedi.

Ailesiyle beraber yaşayan Antalyalı geçen günlerde yeni evine taşındı. Taylan Antalyalı'nın daha önce kirada oturduğu öğrenildi.

Son dakika - Galatasarayda Taylan Antalyalı ailesine 4 milyonluk ev aldı

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