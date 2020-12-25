Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı fiyatını katladı!

Galatasaray’ın bu sezon ortaya koyduğu pozitif görüntü pandemi sürecine rağmen oyuncu değerlerine de olumlu yansıdı.

Cim-Bom’da futbolcuların değerlerindeki artış dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt bonservis ücretlerini yenilerken, bu sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı fiyatını katladı. 1.2 milyon euro değer biçilen Taylan’ın bonservisi 3 milyon euroya çıktı.

Marcao da değerlenen başka isim oldu. Bonservisi için 9 milyon euro yazılan Brezilyalı stoper için bu sefer 12 milyon euro değer biçildi. Luyindama’nın bonservisinin 6.5 milyon eurodan 7.5 milyona çıkarken, Emre Taşdemir de verilen şansı iyi kullandı. Emre 300 bin euroluk değerini 800 bin euroya çıkardı. Okan Kocuk, 700 bin eurodan 900 bin euroya, Oğulcan Çağlayan ise 550 bin eurodan 850 bin euroya bedelini yükseltti.

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