26.12.2020 - 19:20 |
Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Feghouli şoku!
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da şok üstüne şok yaşandı. Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken Sofiane Feghouli sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu
Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, Antalyaspor'a karşı cezalı duruma düştü.
30. dakikada Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandığını işaret ederek değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram dahil oldu.