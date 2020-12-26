Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Feghouli şoku!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu

Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, Antalyaspor'a karşı cezalı duruma düştü.

30. dakikada Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandığını işaret ederek değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram dahil oldu.