Son dakika - Galatasaray'da yeni lider Feghouli!

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Cim-Bom’da bugün saha içi lideri Sofiane Feghouli olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcudan sorumluluk almasını ve eksiklerin çok olduğu bir ortamda lider gibi hareket etmesini istedi.