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23.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da yeni lider Feghouli!

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Cim-Bom’da bugün saha içi lideri Sofiane Feghouli olacak.

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Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Cim-Bom’da bugün saha içi lideri Sofiane Feghouli olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcudan sorumluluk almasını ve eksiklerin çok olduğu bir ortamda lider gibi hareket etmesini istedi.

Son dakika - Galatasarayda yeni lider Feghouli

Son dakika - Galatasarayda yeni lider Feghouli

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