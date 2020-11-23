23.11.2020 - 07:00 |
Son dakika - Galatasaray'da yeni lider Feghouli!
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Cim-Bom’da bugün saha içi lideri Sofiane Feghouli olacak.
Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Cim-Bom’da bugün saha içi lideri Sofiane Feghouli olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcudan sorumluluk almasını ve eksiklerin çok olduğu bir ortamda lider gibi hareket etmesini istedi.