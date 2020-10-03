Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

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Transfer krizi yaşanıyor

Rangers’e yenilerek Avrupa’ya erken veda eden Galatasaray’da transfer krizi yaşanıyor. Cim-Bom’da yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Avrupa Ligi’nde gruplara kalınmaması nedeniyle transfer yapmayı uygun bulmuyor. Cengiz ve ekibi eğer yapılacaksa da 925 bin euroluk limiti aşmadan bir oyuncunun transferini doğru buluyor. Bunun da ancak kiralık olabileceği teknik kadroya iletildi.

Yönetimle fikir ayrılığı

Yönetimin tek ve de ancak kiralık olarak alınabileceğini bildirdiği transfere Terim karşı çıktı. Orta alana ve kanatlara takviye bekleyen Terim, kiralık futbolcularda yaşadığı sorunun tekrarlanmaması için takviyelerin bonservisiyle olmasını istedi, limit sorununu aşmak için “O zaman oyuncu satın” mesajını iletti. Ancak yönetim ne Belhanda’yı ne de Marcao’yu satabildi. İki taraf arasındaki fikir ayrılığı sonrası transferin yapılma olasılığı azaldı.

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