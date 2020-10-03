Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!
03.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

Galatasaray’da transfer krizi yaşanıyor. Yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Transfer krizi yaşanıyor
Rangers’e yenilerek Avrupa’ya erken veda eden Galatasaray’da transfer krizi yaşanıyor. Cim-Bom’da yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Avrupa Ligi’nde gruplara kalınmaması nedeniyle transfer yapmayı uygun bulmuyor. Cengiz ve ekibi eğer yapılacaksa da 925 bin euroluk limiti aşmadan bir oyuncunun transferini doğru buluyor. Bunun da ancak kiralık olabileceği teknik kadroya iletildi.

Yönetimle fikir ayrılığı
Yönetimin tek ve de ancak kiralık olarak alınabileceğini bildirdiği transfere Terim karşı çıktı. Orta alana ve kanatlara takviye bekleyen Terim, kiralık futbolcularda yaşadığı sorunun tekrarlanmaması için takviyelerin bonservisiyle olmasını istedi, limit sorununu aşmak için “O zaman oyuncu satın” mesajını iletti. Ancak yönetim ne Belhanda’yı ne de Marcao’yu satabildi. İki taraf arasındaki fikir ayrılığı sonrası transferin yapılma olasılığı azaldı.

Son dakika | Galatasarayda yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi

Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

    Barcelona'nın yeni transferi kamera karşısında!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Papiss Cisse: “Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor"
      Son dakika | Papiss Cisse: “Benim için artık yeni bir hikaye başlıyor"
    2. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
      Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
    3. Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal kadrosunu oluşturdu!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal kadrosunu oluşturdu!
    4. Dev turnuvanın startı verildi
      Dev turnuvanın startı verildi
    5. Son dakika | Fenerbahçe'de kanat forvet için bekleyiş!
      Son dakika | Fenerbahçe'de kanat forvet için bekleyiş!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

    Son dakika | Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim arasında transfer krizi!

    Son dakika | Avrupa’ya veda etmek Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu!

    Son dakika | Avrupa’ya veda etmek Galatasaray'a çok pahalıya mal oldu!

    Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi

    Son dakika | Galatasaray'da Babel ‘hayır’ dedi

    Türk kulüpleri Avrupa'da dibe vurdu! Büyük gelir kaybı...

    Türk kulüpleri Avrupa'da dibe vurdu! Büyük gelir kaybı...

    Sıradaki Haber