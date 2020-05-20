Son Dakika - Galatasaray'dan açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif

Galatasaray, son koronavirüs testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını ve idmanlara başlanacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara bu sabah yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır"