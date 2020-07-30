Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'da

Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos'un ardından Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu; "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"

Galatasaray-Real Madrid maçının özeti