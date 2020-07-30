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30.07.2020 - 11:56 | | DHA

Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'da

Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Son dakika | Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'da
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Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos'un ardından Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu; "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"

Son dakika | Galatasaraydan ayrılan Mariano, Atletico Mineiroda

Son dakika | Galatasaraydan ayrılan Mariano, Atletico Mineiroda

Galatasaray-Real Madrid maçının özeti 

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