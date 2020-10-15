Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme
15.10.2020 - 14:06 | | Sporx

Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme önerecek.

Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme
ABONE OL

Galatasaray'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.

Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ve Galatasaray genç yıldızın transferinde karşı karşıya!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki tüm transferleri!

Son dakika | Galatasaraydan Emre Akbabaya yeni sözleşme

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 100 gole ulaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme
    Son dakika | Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme
  2. Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
    Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  3. Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
    Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
  4. Son dakika | Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası daha!
    Son dakika | Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası daha!
  5. Son Dakika | Abramovic harekete geçti! Dortmund'un genç süperstarı için...
    Son Dakika | Abramovic harekete geçti! Dortmund'un genç süperstarı için...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'da loca satışları başladı

Son dakika | Galatasaray'da loca satışları başladı

Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sahaya iniyor

Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sahaya iniyor

Petrus Boumal: Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz

Petrus Boumal: Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak idmanlarda neden yok? Ortaya çıktı

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak idmanlarda neden yok? Ortaya çıktı

Sıradaki Haber