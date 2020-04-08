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08.04.2020 - 17:03 |

Son dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Türkiye’de çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirirken sarı-kırmızılı yönetim de yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına "Teklif de yok, isteyen de yok. Zaten gönderen de yok" yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao için özellikle Katar basınında sık sık transfer haberleri dile getiriliyor. Ancak ne Kolombiyalı oyuncunun ayrılmak gibi bir hedefi ne de G.Saray yönetiminin göndermek gibi bir planı var...

HERKES MUTLU

Sabah'ın haberine göre; Bu sezon sakatlığını atlatmasının ardından performansı da sürekli artan El Tigre için G.Saray yönetimi de transfer haberlerini doğrulamazken, "Teklif de yok, isteyen de yok. Zaten gönderen de yok" diyerek Falcao ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Ayrıca 34 yaşındaki oyuncu da ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir planı olmadığını sık sık dile getiriyor. G.Saray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun 2 sezon daha mukavelesi bulunuyor.

Son dakika | Galatasaraydan Falcao açıklaması

Son dakika | Galatasaraydan Falcao açıklaması

 

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