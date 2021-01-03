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03.01.2021 - 15:43 |

Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Uzun süreli sakatlığının ardından oyuna 46. dakikada dahil olan ve yalnızca yarım saat sahada kalabilen Radamel Falcao, bir kez daha aynı bölgeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray'dan, Falcao ve sakatlığı bulunan diğer futbolcularla ilgili bir açıklama geldi...

Son Dakika | Galatasaray'dan Falcao açıklaması!
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Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 0-0'lık beraberlik neticesinde 1 puanla ayrılmıştı. Uzun süreli sakatlığının ardından oyuna 46. dakikada dahil olan ve yalnızca yarım saat sahada kalabilen Radamel Falcao, bir kez daha aynı bölgeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray'dan, Falcao ve sakatlığı bulunan diğer futbolcularla ilgili bir açıklama geldi...

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek.

Son Dakika | Galatasaraydan Falcao açıklaması

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