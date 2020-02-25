Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Yasal işlemler başlatıldı"
25.02.2020 - 18:10 | | AA

Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Yasal işlemler başlatıldı"

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından kulüp sitesinden derbiyle ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın açıklamasında "23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! "Yasal işlemler başlatıldı"

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbide sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olayların yaşandığını belirtti.

 Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır." denildi. 

Yaşanan olayların maddeler halinde sıralandığı açıklamada, şunlar yer aldı: 

"Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış, maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır." 

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananları şiddetle kınadıklarını belirttikleri açıklamada, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | Galatasaraydan Fenerbahçe açıklaması Yasal işlemler başlatıldı

Nigel De Jong'un Arsenal'e Attığı Gol

 

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Sıradaki Haber