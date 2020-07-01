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01.07.2020 - 13:54 |

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 kaldığı maçta sakatlanarak oyunu terk eden Lemina'dan kötü haber geldi.

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması
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İşte resmi siteden yapılan açıklama

Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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