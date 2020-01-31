Son dakika | Galatasaray'dan Nzonzi açıklaması! "Ücret ödenmeyecek"

Galatasaray, sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Fransız oyuncuya ve Roma'ya sezon sonuna kadar herhangi bir ücret ödenmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

Rennes duyurdu

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nzonzi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünün, sezon sonunda oyuncunun kiralık sözleşmesini uzatma hakkı olduğu belirtildi. Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giymişti.

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