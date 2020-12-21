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21.12.2020 - 16:14 |

Son Dakika | Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Muslera, Falcao ve Babel...

Galatasaray, resmi sitesinden takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuna dair açıklamada bulundu

Son Dakika | Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Muslera, Falcao ve Babel...
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ETEBO TAMAMLAYAMADI

Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

MUSLERA AĞRI HİSSETTİ

Galatasaray'dan yapılan yazılı açıklamada, sahalara dönmek için gün sayan Muslera'nın ağrıları nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. Galatasaray açıklamasında "Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera’nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır." sözlerine yer verdi.

Son Dakika | Galatasaraydan sakatlık açıklaması Muslera, Falcao ve Babel...

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