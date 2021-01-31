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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro!

Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye transferini İrfan Can için bekleten Galatasaray, kulübüyle 1.3 milyon euroya anlaşma sağladı

Son dakika - Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro!
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İrfan Can Kahveci transferinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeye karşın, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’yi bekleten Galatasaray, kulübüyle 1.3 milyon euroya anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, İrfan transferi gerçekleşmezse son dakikada Burundili futbolcuyu renklerine bağlayacak. Cim-Bom ayrıca, Burundili futbolcunun satışından Yeni Malatyaspor’a % 20 pay verecek.
Youssouf Ndayishimiye’nin gelmesi durumunda ise Teknik Direktör Fatih Terim’in Taylan’ı 8 numaraya kaydırıp defansif yönü daha kuvvetli olan Ndayishimiye’yi 6 numarada oynatabileceği belirtildi.

Son dakika - Galatasaraydan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro

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