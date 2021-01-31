31.01.2021 - 07:00 |
Son dakika - Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için 1.3 milyon euro!
Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye transferini İrfan Can için bekleten Galatasaray, kulübüyle 1.3 milyon euroya anlaşma sağladı
İrfan Can Kahveci transferinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeye karşın, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’yi bekleten Galatasaray, kulübüyle 1.3 milyon euroya anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, İrfan transferi gerçekleşmezse son dakikada Burundili futbolcuyu renklerine bağlayacak. Cim-Bom ayrıca, Burundili futbolcunun satışından Yeni Malatyaspor’a % 20 pay verecek.
Youssouf Ndayishimiye’nin gelmesi durumunda ise Teknik Direktör Fatih Terim’in Taylan’ı 8 numaraya kaydırıp defansif yönü daha kuvvetli olan Ndayishimiye’yi 6 numarada oynatabileceği belirtildi.