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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı dava Yargıtay’da da reddedildi!
17.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı dava Yargıtay’da da reddedildi!

Galatasaray’ın, kendilerine şikeci ithamında bulunan Aziz Yıldırım ile ilgili açtığı dava, Yargıtay’da da reddedildi, bu konuşma eleştiri kabul edildi

Son dakika | Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı dava Yargıtay’da da reddedildi!
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Milliyet Spor Servisi

Fenerbahçe eski Başkanı’nın, “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır” sözlerini mahkemeye götüren sarı-kırmızılılar, kulüp ve Sportif AŞ olarak 1905’er liralık iki tazminat talebinde bulundu. İlk mahkeme kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Dava Yargıtay’dan da dönünce nihai karar verildi

Galatasaray ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasında 4 yıldan bu yana devam eden tazminat davası sonuçlandı. Yargıtay son noktayı koyarak, istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
26 Mayıs 2016’da Antalya’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrasında konuşan Yıldırım, “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır. 8-0’ı unuttu mu herkes... Arabalar...”, “2000 yılında Fethullah Gülen’in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok”, “Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?”, “Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz”, “Önce herkes edepli olacak, adam olacak”, “Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray” sözleri sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

Saldırı yok
Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. bu açıklamalardan dolayı Aziz Yıldırım’a, 1905’er lira olmak üzere 3 bin 810 liralık manevi tazminat davası talebinde bulundu.
İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017’de davanın reddine karar verirken, şu ifadeler yer aldı:
“Davalının yapmış olduğu konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde maç sırasında aleyhine karşı yapılan ithamlara yönelik cevap ve eleştiri mahiyetinde ve değer yargısı niteliğinde yapılan açıklamalar olduğu, davacıların kişilik haklarına saldırı mahiyetinde kabul edilemeyeceği, eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek beyanlar olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların özellikleri ve konumları da dikkate alındığında sert eleştiri sınırları aşılmamıştır.”

Son dakika | Galatasarayın Aziz Yıldırıma açtığı dava Yargıtay’da da reddedildi

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bir üst mahkemeye başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de 27 Aralık 2018’de kararını verdi, Galatasaray ve Galatasaray Sportif AŞ’nin istinaf başvurusunu reddetti.

Tek kapı AYM
Sarı-kırmızılılar son olarak Yargıtay’a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz talebini de reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı.
Galatasaray’ın çalabileceği son kapının Anayasa Mahkemesi kaldığı ifade edildi.

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