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23.01.2021 - 17:33 |

Son dakika | Galatasaray'ın gözdesi Mostafa Mohamed'e 4 maç men cezası

Afrika Futbol Konfederasyonu, Galatasaray’ın transferi için uğraş verdiği Zamalek takımının forveti Mostafa Mohamed’e 4 maç men cezası verdi.

Son dakika | Galatasaray'ın gözdesi Mostafa Mohamed'e 4 maç men cezası
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Mostafa Mohamed’de önemli bir gelişme yaşandı. St Etienne kulübünün oyuncuya teklifini geri çevirmesinin ardından, bir bir süredir kadroda olmayan futbolcusunu yeniden oynatmaya başlayan Zamalek kulübünde, 24 yaşındaki santrforu kadrosunda tutma ihtimali belirse de, bu yeni gelişmenin ardından nasıl bir karar alacakları merak konusu oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Şampiyonlar Ligi’nin kasım ayındaki Al Ahly-Zamalek final maçında çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Zamalek’ten Mostafa Mohamed ve rakip takımdan Hussein El Shalat maçın sonunda birbirlerine tekme attıkları için kırmızı kartla oyundan atılmış ve sahada olaylar çıkmıştı.

CAF Disiplin Kurulu olaylarla ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Mostafa Mohamed 4 maçtan men cezası aldı. Bu cezaların hiç birisini henüz çekmediği belirtilen oyuncunun bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nin gelecek ay başlayacak yeni sezonundaki ilk dört karşılaşmada forma giyemeyeceği duyuruldu.

Son dakika | Galatasarayın gözdesi Mostafa Mohamede 4 maç men cezası

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