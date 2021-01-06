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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Alena, Getafe'ye transfer oldu!
06.01.2021 - 14:15 |

Son dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Alena, Getafe'ye transfer oldu!

La Liga ekibi, 8 numara (regista) arayışındaki Galatasaray'ın gündemine gelen Carles Alena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Barcelona'lı futbolcu Carlos Alena'nın yeni adresi Getafe oldu.

La Liga ekibi, Barcelona alt yapısından yetişen ve G.Saray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu.

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Son dakika | Galatasarayın gündemindeki Alena, Getafeye transfer oldu

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