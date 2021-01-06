Son dakika | Galatasaray'ın gündemindeki Alena, Getafe'ye transfer oldu!

Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Barcelona'lı futbolcu Carlos Alena'nın yeni adresi Getafe oldu.

La Liga ekibi, Barcelona alt yapısından yetişen ve G.Saray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu gelişme kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu.