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12.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Malatya deplasmanında bugün Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Malatya deplasmanında bugün Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Tek maç eleme usulü olarak yapılacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

Kupada günün diğer iki maçı ise şöyle:

15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol),

18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Burak Şeker)

Arda evde kaldı
Cim-Bom, Yeni Malatyaspor maçının son hazırlıklarını dün tesislerinde tamamladı ve öğleden sonra özel uçakla Malatya’ya uçtu. Sarı-kırmızılı ekipte Kaptan Arda Turan bu deplasmana götürülmedi. Taktik ağırlıklı gerçekleşen antrenmanda futbolcular bugünkü karşılaşmanın varyasyonlarını denedi. Sakatlığı devam eden Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına yaparken, Falcao’nun da tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya’ya gitmesinin planlandığı açıklandı.

Son dakika - Galatasarayın kupadaki rakibi Malatya

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