Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının son hazırlığını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde karşılaşmanın son taktik çalışmasını dün gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlardan Falcao’nun tedavisine devam edilirken, Etebo ile Feghouli ise kondüsyoner eşliğinde çalıştı.

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