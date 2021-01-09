09.01.2021 - 07:00 |
Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği! Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de Galatasaray Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının son hazırlığını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde karşılaşmanın son taktik çalışmasını dün gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlardan Falcao’nun tedavisine devam edilirken, Etebo ile Feghouli ise kondüsyoner eşliğinde çalıştı.
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