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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği! Muhtemel 11'ler...
09.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de Galatasaray Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği! Muhtemel 11'ler...
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Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının son hazırlığını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde karşılaşmanın son taktik çalışmasını dün gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlardan Falcao’nun tedavisine devam edilirken, Etebo ile Feghouli ise kondüsyoner eşliğinde çalıştı.

Son dakika - Galatasarayın rakibi Gençlerbirliği Muhtemel 11ler...

Son dakika - Galatasarayın rakibi Gençlerbirliği Muhtemel 11ler...

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