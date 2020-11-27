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27.11.2020 - 15:05 | | DHA

Son dakika | Galatasaray'ın Rize kafilesi belli oldu! Falcao yok...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Golcü futbolcu Radamel Falcao listede yer almadı. Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk da kadroda yok.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10'un haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.  Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek. Takımı, daha sonra karayoluyla Rize'ye geçerek yarın akşam oynanacak müsabaka öncesinde Rize'de kampa girecek. 

Falcao, Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:  

"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

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Son dakika | Galatasarayın Rize kafilesi belli oldu Falcao yok...

 

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