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07.11.2020 - 14:34 |

Son dakika | Galatasaray'ın Sivasspor maç kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Falcao yer almazken Marcao ve Saracchi kafilede yer aldı.

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İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Takımımız, Sivasspor maçı için bugün saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Sivas’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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