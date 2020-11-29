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29.11.2020 - 20:39 |

Son dakika - Galatasaraylı futbolcu Babel, koronavirüsü atlattı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma başladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. 

UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülkesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Son dakika - Galatasaraylı futbolcu Babel, koronavirüsü atlattı

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