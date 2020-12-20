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20.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçında santimle ofsayt!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe’nin 63. dakikada bulduğu gol ofsayta takıldı.

Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçında santimle ofsayt!
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Kritik karşılaşmada Fenerbahçe’nin 63. dakikada bulduğu gol ofsayta takıldı. Pelkas’ın ağları bulduğu anda yardımcı hakem Tarık Ongun bayrağını kaldırdı. VAR’dan gelen görüntülerde Novak’ın ceza sahası içinde verdiği pas anında Yunanlı yıldızın santimlerle ofsayt bayrağına takılması gözlerden kaçmadı. Gaziantep savunmasıyla Pelkas’ın ayakları ve ofsayt çizgisinde nerdeyse aynı yerde olması dikkat çekti. Ancak VAR’ın hesapları ve çekilen çizgide ofsayt tespit edildi.

Son dakika - Gaziantep - Fenerbahçe maçında santimle ofsayt

‘Ofsayt değildi’
Deplasmanda 2. golünü atan ancak sarı kart cezalısı durumuna düşen Dimitris Pelkas, çok üzgün olduğunu söyledi. Yunan yıldız, “Artık bir yol bulmalıyız. Bu takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir çözüm bulmalıyız. Konuşma zamanı değil. Kafamızı öne eğip daha fazla çalışma zamanı. Burası büyük bir kulüp. Taraftarlar çok mutsuz” dedi. Ofsayt pozisyonuna değinen Pelkas, “Soyunma odasında gördüm, bir fotoğraf vardı. Golümüz ofsayt değil. Ben sahada da fark ettim. Mame’ye de yapılan bir penaltı var. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor?” yorumunu yaptı.

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