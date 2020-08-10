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10.08.2020 - 12:27 | | GAZİANTEP (AA) -

Son dakika | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı

Süper Lig temsilcisi, Bursaspor'dan ayrılan Çağlar Şahin Akbaba ile el sıkıştı.

Son dakika | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile anlaşma sağladı.

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleye takviye yapmak istediklerini söyledi.

Son dakika | Gaziantep FK, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı

Bu kapsamda geçen sezonu Bursaspor'da tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçtiklerini ifade eden Özmen, " Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştık. Kendisi şu anda sağlık kontrolünden geçiriliyor. Yakında resmi sözleşmeyi de imzalayacağız." diye konuştu.

Özmen, geçen sene takımda kiralık olarak yer alan bazı isimlerle de anlaşma aşamasına geldiklerini kaydetti.

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