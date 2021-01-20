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20.01.2021 - 12:27 |

Son dakika | Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto dönemi

Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto'yla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sporting Lizbon'un ve Portekiz Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Sa Pinto'nun futbolculuk döneminde golleri ve asistleri hafızalara kazınmıştı.

Son dakika | Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto dönemi
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Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz.

Ricardo Sa Pinto kimdir?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz’in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Tam 45 kez Portekiz A Milli Takımı’nın formasını terleten Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de bir çok önemli kulüpte görev yaptı. Sporting Lisbon ile 2012 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan Sa Pinto’ya futbol camiası tarafından “The Lion Heart” (Aslan Yürekli) lakabı takıldı. Başarılı teknik adam bundan sonraki süreçte kulübümüzün başarısı için görev yapacak.

Son dakika | Gaziantep FKda Ricardo Sa Pinto dönemi

Son dakika | Gaziantep FKda Ricardo Sa Pinto dönemi

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